Matteo Salvini indagato per 35 voli di Stato illegittimi

Matteo Salvini è ufficialmenteda parte del Pubblico Ministero di Roma. La storia è quella diutilizzati mentre ilera ministro degli Interni. La questione era già stata esaminata dalla Corte dei conti lo scorso settembre, che non aveva riscontrato anomalie di natura fiscale, ma aveva trasmesso i fascicoli alla Procura romana per valutare eventuali reati oltre la loro competenza. Oggi, come anticipato dal, i giudici romani hanno deciso di iscrivere Salvini nel registro degli indagati per abuso d'ufficio, un reato che prevede una pena detentiva fino a 4 anni di carcere. I documenti sono stati ora inviati alla Corte dei Ministri.

La relazione riguarda 35 voli statali effettuati tra il 13 settembre 2018 e il 10 maggio 2019. Le rotte, tutte nazionali, hanno portato l'ex ministro degli Interni a raggiungere diverse città italiane, per le ragioni più diverse (come si vede nella tabella sopra). Ecco quindi alcuni dei motivi di questi viaggi, ad esempio fiere (quella dei Cavalli di Verona e quella del Levante a Bari) o incontri tecnici in varie prefetture d'Italia o cerimonie per la consegna di merci confiscate dagli inferi o addirittura per eventi di maltempo.