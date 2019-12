Perde portafogli con ben 20mila euro per i regali di Natale, due 14enni davvero onesti

Ha perso il. Due quattordicenni lo hanno trovato e sono tornati dal loro legittimo proprietario. Come leggiamo nel, gli eventi si sono svolti venerdì scorso presso una concessionaria, tra, in provincia di Treviso. Per perdere il portafoglio, Marco C., 48 anni, noto imprenditore nel campo delle vendite di auto a Udine. All'interno. Quando andò in caserma a recuperarlo, erano ancora tutti lì. “Sono rimasto entusiasta per il comportamento di questi due adolescenti modello” racconta. “Con tutto quello che si sente in tv sui ragazzi difficili, che sembra quasi addirittura che i giovani siano tutti dei potenziali malviventi, questi due studenti veneti sono la prova che non è affatto così e che i valori resistono ancora” spiega l’uomo. E poi precisa: “Non vorrei che qualcuno pensasse che lo racconto perché voglio farmi pubblicità. Vorrei, invece, che il loro gesto venisse esaltato com'è giusto che sia”.

“Nella fretta, non mi ero neanche accorto di aver perso il portafogli – racconta l'imprenditore friulano -. Ero andato in quella concessionaria per lavoro: ero in Veneto con il carro attrezzi per fare dei trasferimenti di automobili da Udine a Treviso ed ero andato a ritirare dei documenti. Devo averlo smarrito verso le 17, proprio vicino alla concessionaria. Quasi un'ora dopo, mentre stavo tornando a Udine ed ero ormai a metà strada, all'altezza di Gonars, mi chiama il papà di uno dei ragazzi e mi dice: Pronto, è lei il signor Marco? Dove ha il suo portafoglio?. E in quel momento mi sono accorto di non averlo con me. Gli ho detto: Ma è carico o scarico?. E lui mi ha subito assicurato che i soldi e gli assegni erano al loro posto. Infatti, dovevo fare dei versamenti dopo aver venduto delle macchine nel fine settimana, ma in banca non mi hanno preso gli assegni e così mi sono ritrovato con oltre ventimila euro in tasca, fra contanti e assegni”. Dopo la telefonata, ovviamente, Marco ha ed è andato subito a riprendersi il suo portafoglio. “Ai ragazzi ho lasciato una piccola mancia, com'è giusto che sia. Ma non è questo che conta. Il premio in denaro dura quel che dura. Almeno un grazie glielo volevo dire pubblicamente. Secondo me, andrebbero premiati dalle istituzioni”, ripete ancora.