Mai aderito alla manifestazione di Torino! Liliana Segre smentisce le sardine

Una nuova tessera colpisce ilin vista dell'evento sabato 14 dicembre a Roma. Non solo le polemiche sulla piazza si aprono anche a, come menzionato da uno degli organizzatori dell'evento a Roma, ma anche lo slittamento su, che nega di aver inviato un messaggio in occasione dell'evento torinese. Un messaggio che è stato letto da uno degli organizzatori in piazza, sostenendo che era il senatore a vita sopravvissuto all'Olocausto a inviarlo. Ma è la stessa Segre che nega questa versione, spiegando che non ha mai aderito a un'iniziativa del movimento delle sardine.

Segre fa sapere attraverso un comunicato: "In merito a quanto affermato ieri dagli organizzatori nel corso di una manifestazione a Torino e a quanto poi ripreso oggi da alcuni quotidiani, la senatrice Liliana Segre ritiene necessario chiarire di non mai inviato messaggi di adesione alla manifestazione di ieri o ad altre consimili. Ogni notizia al riguardo è quindi destituita di fondamento”.