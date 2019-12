Sonia Bruganelli : Uno dei miei figli vittima di bullismo

La moglie di Bonolisè una donna di successo alla guida di una società di produzione televisiva ed è una madre premurosa di tre ragazzi molto giovani che sono entrati nell'adolescenza. Questo sta mettendo a dura prova Sonia Bruganelli, ma sembra che stia andando alla grande, nonostante alcuni piccoli inconvenienti nel loro viaggio, principalmente a causa della fama.

Paolo Bonolis e Sonia hanno tre figli: Silvia, Davide e Adele. I ragazzi sono molto vicini l'uno all'altro e hanno un eccellente rapporto con i genitori, ma l'adolescenza è un periodo complicato per tutti, anche per le famiglie che sembrano essere immuni ai problemi. Sonia Bruganelli ha reso politicamente scorretto il leitmotiv dei suoi social network, tanto da scatenare orde di polemiche sotto la maggior parte dei suoi post su Instagram. È una donna che lavora, ha un reddito sostenuto ed è la moglie di uno dei presentatori italiani più amati. Lo stile di vita di Bruganelli è inevitabilmente superiore a quello della maggior parte degli italiani, che sembrano non perdonare la ricchezza. Sonia ama condividere la sua vita, dove non mancano negozi di lusso, viaggi favolosi e aerei privati.

Non rinnego nulla, ma voglio che i ragazzi vivano serenamente senza correre il rischio che qualcuno li accusi o disturbi per via del mio comportamento. Nell'ultimo anno siamo stati costretti a dover cambiare scuola a uno di loro per delle situazioni molto vicine al bullismo.

Sicuramente, però sono anche molto attenta e pignola su tutto quello che fanno, dai compiti alle classiche raccomandazioni prima di andare a letto.

Per questo motivo è stato spesso oggetto di aspre critiche da parte di coloro che lo accusano di ostentare il benessere. La donna non ha mai fatto un passo indietro a causa di queste controversie, ma l'ha fatto di recente, per il bene dei suoi figli. È la stessa Sonia Bruganelli che lo racconta sulle pagine del, dove fa una confessione scioccante: “” L'odio sociale di cui parla Sonia Bruganelli nel suo caso ha lasciato il mondo virtuale per contaminare quello reale, intromettendosi anche nella vita dei suoi figli. Da madre attenta e premurosa qual è, la moglie di Paolo Bonolis ha messo il bene dei suoi figli davanti a qualsiasi altro suo possibile interesse per dare ai figli la possibilità di crescere in un ambiente sereno e quanto più normale possibile.Nel suo libro, Io parlo da solo, Paolo Bonolis descrive sua moglie come una madre estremamente dolce e Sonia Bruganelli non nega questo suo aspetto: “