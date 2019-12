Bimbo investito a Brescia, preso il pirata: è una giovane 22enne

Ieri mattina una giovane madre ha visto la sua vita sconvolta da un evento che potrebbe segnare la sua vita. Mentre passeggiava per le strade di(Brescia) con suo figlio nel passeggino, arrivò ad un passaggio pedonale dove fu spazzata via da un'auto che andava ad alta velocità. Il veicolo ha preso il passeggino facendo. Lo shock per la donna è stato incredibile, aiutata da una serie di passanti che hanno guardato la scena. Erano le 8:30 del mattino, la giovane madre è rimasta illesa ma in stato di shock e i passanti la salvarono e chiamarono un'ambulanza. Il pirata della strada non si fermò, ma spaventato dalle conseguenze dell'incidente, fuggì il più lontano possibile dalla scena dell'incidente. Da ieri mattina la polizia ha cercato il colpevole.

Questa mattina arriva la notizia che la polizia, dopo aver esaminato attentamente le riprese delle telecamere di sicurezza, è riuscita a rintracciare il pirata attraverso la targa del veicolo. Apparentemente sarebbe una ragazza di 22 anni che vive a Erbusco. La giovane donna è stata arrestata e messa agli arresti domiciliari in attesa dell'inizio di un processo. Nel frattempo, si spera che le condizioni del bambino che hai investito miglioreranno. Il bambino, infatti, si trova in terapia intensiva all'ospedale di Bergamo. Ricoverato in ospedale in gravi condizioni ieri mattina, il bambino investito sarebbe ancora in coma.