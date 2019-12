Certi momenti non si dimenticano mai! Ginevra Pisani dedica un post a Claudio D’Angelo

Dopo qualche tempo, parliamo di, una coppia nata qualche anno fa al, il talk show condotto dasu Canale 5. I due sembravano sempre più amore e complici, dopo poco più di due anni hanno dato un punto definitivo alla loro bella storia d'amore. Pisani aveva annunciato la rottura parlando della grande mancanza di Claudio. È passato quasi un anno dalla rottura, molti speravano in un flashback, ma oggi non si sono riconciliati.Pochi giorni fa sarebbe stato il loro terzo anniversario se fossero ancora fidanzati, Ginevra Pisani nelle sueha pubblicato una foto con Claudio, nello scatto che ha scritto: “Ancora oggi molti di voi mi ricordate questa data.neanche dopo anni. Sappiate che io e Claudio, nonostante il tempo trascorso separati, ci rispettiamo e ci stimiamo. Perché quando c’è stato un vero amore, come quello nostro, è così che va ricordato, con un sorriso.”Dopo il gesto,suha ripostato la storia dell’ex fidanzata e ha aggiunto la seguente didascalia: “Molti di voi mi avete scritto in merito alla stories sopra. Da uomo, ripeto la stessa cosa che ho scritto mesi fa, cosa che pensavo allora e che penso ancora oggi: non puoi odiare chi hai amato. Cla.”continuano a volersi bene e a rispettarsi dopo la fine della loro storia d’amore, è chiaro che entrambi conservino un bellissimo ricordo del loro amore.