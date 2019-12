Al Bano, grave lutto per il cantante: morta mamma Jolanda

La madre della cantantequesto pomeriggio all'età di 96 anni nella sua casa di Cellino San Marco. C'era una relazione molto forte tra la signorae suo figlio, come attestato dalla cantante in numerose interviste. In particolare, l'aveva definita "". Il funerale si terrà domani alle 16:00 nella chiesa madre di Cellino San Marco.

L'annuncio della scomparsa della donna, che Al Bano aveva portato più volte in televisione, è stato dato anche a La Vita in Diretta. I direttori del programma hanno anche aggiunto che il cantante, diretto in Albania per impegni di lavoro, è stato prontamente avvisato da suo fratello ed è attualmente diretto in Puglia. I funerali si terranno mercoledì 11 dicembre alle 16, ovviamente a Cellino.



Nata nel 1923, Jolanda era la madre che in qualche modo trasmise la sua passione per la musica a suo figlio Al Bano Carrisi. Il cantante ha raccontato: "In tutta la Puglia c'erano band che suonavano in santi patroni e in particolare il maestro Ernesto Abbate, che viveva a Squinzano. Ha fatto una grande rivoluzione musicale perché ha adattato le famose opere agli strumenti delle band di quel tempo". Ha poi aggiunto: "Ha sempre cantato, certo ora fatica a cantare ‘Casta Diva’, ma tutti ricordano che era bravissima".