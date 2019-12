Roxette, musica in lutto! La cantante Marie Fredriksson stroncata da un tumore

La cantante è morta a soli 61 anni dopo aver combattuto perche non le ha lasciato scampo. Arrivederci, la voce della coppia svedese. La band, che divenne un successo alla fine degli anni '80, ottenendo notorietà con singoli indimenticabili come "" e "", ha venduto oltre 75 milioni di dischi in tutto il mondo in oltre 30 anni di carriera. diventando uno dei gruppi più importanti della Svezia.

La diagnosi della malattia è arrivata dopo una brutta caduta a casa, in cui la cantante ha battuto violentemente la testa. Marie Fredriksson fu operata e subì un lungo trattamento che, sebbene la liberasse dal cancro, la lasciò con un parziale deterioramento fisico. Ma senza mai arrendersi, Marie è tornata in musica nel 2005 e nel 2009 ha ripreso a suonare in Roxette.





Marie è stata anche in tournée nel 2011 e si è esibita ai matrimoni reali svedesi della Principessa Victoria nel 2010 e della Principessa Madeleine nel 2013. Ha poi pubblicato il suo ultimo album nel 2018. Era sposata con Mikael Bolyos e ha avuto due figli, la 26enne Inez Josefin e il 23enne Oscar, che hanno dato il triste annuncio della sua morte in una nota.Nata a Össjö, il 30 maggio 1958, Marie ha avuto una carriera solista prima e dopo i Roxette. Nel 1984 ha pubblicato il suo primo album solista, Het Vind, mentre la prima apparizione come gruppo è nel tour Rock runt riket. Nel 2002, poi, la brutte notizia: Marie aveva annunciato di essere malata e che i medici