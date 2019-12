La tv cade a terra! Ha solo un anno, ma la mamma lo massacra di botte e lo uccide

Una donna è stata accusata di omicidio per la morte del figlio di 1 anno. "È difficile sapere davvero cosa fare in questo momento solo per pensare al fatto che non potrò mai più trattenere mio nipote allo stesso modo", le parole di Kenya Stevenson, zia del piccolo Viston Levell Stevenson, sono parole toccanti, un bambino di soli 20 mesi ucciso brutalmente dalla madre. Rhionna Nichols, 20 anni, deve rispondere per omicidio, abuso e tortura. "Non riesco a immaginare cosa debba aver attraversato mio nipote". La famiglia è addolorata, mentre la polizia di Detroit afferma che la madre del bambino è responsabile della sua morte.

Venerdì, Rhionna Nichols è stata arrestata con l'accusa di aver massacrato il suo bambino in una casa del Kentucky Street a Detroit. Secondo la famiglia del bambino, Viston ha subito una frattura al cranio, un braccio rotto, un bacino e alcune costole. Ha anche riportato vari sanguinamenti interni. Sebbene la polizia non rilasci dettagli, la famiglia di Viston afferma che sua madre si sarebbe arrabbiata per "una TV a schermo piatto che era caduta", quindi "ha iniziato a picchiare il bambino". Viston fu trasportato in ospedale dove morì due giorni dopo. Suo padre "era troppo arrabbiato per parlare. Ha avuto il coraggio di tenere suo figlio per l'ultima volta tra le braccia. Non voleva lasciarlo".

La famiglia di Viston ora sta cercando di ricordare i tempi "più felici" trascorsi con il bambino. "Era un bambino molto, molto, molto felice", ha detto la zia. "La cosa principale da fare ora è pregare per la nostra forza, la nostra tranquillità, la nostra salute e mio nipote e che si trova in un posto migliore e sa che è amato, indipendentemente da qualsiasi cosa". Nichols, detenuta senza cauzione, rischia di passare il resto della sua vita in prigione.