Pallavolista si fa sostituire e allatta il figlio in campo durante partita!

Una giovane madre seduta su una sedia chedi qualche mese, l'immagine che a prima vista potrebbe essere una foto comune come molte altre, è diventata virale sui social media perché dietro quel gesto si nasconde in realtà una storia decisamente insolita: la giovane la donna era nel mezzo di una partita ufficiale dicon la sua squadra e interruppe il gioco per dare da mangiare al bambino che piangeva. Il protagonista di questa insolita storia è, un giocatore di pallavolo indiano dello stato nord-orientale del Mizoram.

L'immagine è stata condivisa su Facebook e in breve tempo ha raccolto migliaia di condivisioni e commenti, la foto è stata scattata durante una partita dei Mizoram State Games, una competizione di pallavolo tra squadre statali indiane. L'atleta, giocatrice di pallavolo della squadra di pallavolo di Tuikum, era già arrivata sul campo con il suo bambino, affidata alle cure dei parenti in disparte durante il gioco. A un certo punto della gara Lalventluangi chiamò un cambio e fu sostituita da una compagna di squadra e a bordo campo inizia ad allattare il bambino di sette mesi prima di tornare in campo. Qualcuno ha immortalato quel gesto naturale pubblicando lo scatto su Facebook dove è stato rilanciato più volte diventando virale. La foto è finalmente arrivata agli occhi del ministro dello sport di stato che ha deciso di riconoscere un premio in denaro all'atleta come segno di apprezzamento per l'atteggiamento di dedizione e coraggio nell'affrontare una maternità senza abbandonare la competizione sportiva.