Pirata della strada investe un bimbo di 2 anni nel Bresciano e fugge

A Coccaglio, in provincia di, un bambino di due anni è statoda un'auto mentre era su un passeggino accompagnato da sua madre. Dopo l'investimento, che ha avuto luogo sull'attraversamento pedonale, la macchina non si è fermata e ora è la caccia al pirata della strada. Il bambino è stato trasferito in gravi condizioni all'ospedale di Bergamo. A chiamare i soccorsi dopo l'incidente, avvenuto intorno alle 08.30 del mattino, sarebbero stati alcuni passanti che per primi hanno aiutato la donna, che non avrebbe rimediato ferite, e il suo bimbo.