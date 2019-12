Repubblica Ceca, sparatoria in un ospedale universitario! Sei morti, killer suicida

L'autore del massacro nell'ospedale universitario di Ostrava, nel nord-est della, si è ucciso con un colpo di pistola alla testa quando la polizia, che aveva rintracciato il suo veicolo, era sulla sua pista. L'uomo, di 42 anni, era accecato dalla rabbia per lae questa sarebbe stata la miccia che l'avrebbe spinto oltre l'immaginabile. irrompere in ospedale e "" degli innocenti. Una tragedia nella tragedia in cui sono: sei pazienti che erano nella sala d'attesa. I media locali hanno pubblicato la notizia che sua moglie avrebbe perso il suo neonato in quella stessa struttura.

Dopo la sparatoria e la fuga, ormai con le ore contante, con la polizia alle calcagna che aveva rintracciato il suo veicolo, il killer si è ucciso sparandosi con un colpo di pistola alla testa. "Le vittime - ha detto il primo ministro Andrej Babis - erano pazienti seduti nella sala d'attesa. Fortunatamente, non c'erano molte persone. Al momento ci sono sei vittime, ci potrebbero essere più feriti".