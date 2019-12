Trovato morto in casa! 17enne muove il collo di scatto e si recide un'arteria

Si strappa il collo e. Un ragazzo di Dueknfield, in, ha perso la vita all'età di 17 anni a causa di un brusco movimento al collo. I fatti risalgono allo scorso 3 aprile, ma è stato solo in questi giorni che i medici hanno ricostruito la dinamica dell'incidente.è morto per un raro ictus ischemico.

Il ragazzo è stato trovato a terra nel suo appartamento dove viveva con i suoi fratelli e sua madre. Sembra che prima di cadere a terra abbia fatto un brusco movimento con il collo, una torsione così violenta quando improvvisamente ha rotto un'arteria. A trovarlo a casa è stata la madre: la donna è corsa a casa dal lavoro, sospettosa del fatto che suo figlio non rispondesse alle chiamate. La donna ha immediatamente chiesto aiuto, ma per il diciassettenne non c'era nulla da fare. Sfortunatamente era passato troppo tempo dall'ictus. Per i medici, tuttavia, questa è una forma molto rara di ictus ischemico, tanto più in un ragazzo.