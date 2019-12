A Vieni da me lite fra Giampiero Mughini e Alba Parietti

Lite in studio al programma “” tra. Lo scrittore durante l’intervista diha parlato anche della bella showgirl 58enne. Da lì è nato il litigio. Rispondendo a una domanda su Alba Parietti, Gianpiero Mughini avrebbe affermato: «».

Sarebbe stata proprio questa la frase che avrebbe fatto infuriare Alba Parietti, che a quel punto ha chiamato in diretta. «Sono Alba Parietti, a fatica contengo la rabbia. Non permetto a Mughini di mettere in dubbio la mia conoscenza sulla periodo della Resistenza. Mio padre è stato un partigiano». Mughini, inquadrato, commenta: «Un comizietto da quattro soldi…». A questo punto, interviene Caterina Balivo che conclude: «Alba hai replicato. Mughini mi pare non voglia rispondere».