La gravidanza... Beatrice Valli rimanda il matrimonio

La gravidanza più dura e in cui ho più sofferto è questa

Non mi sono mai passate le nausee, continuano tutto il giorno e la sera è il momento in cui soffro di più

Io mi fermerei a tre figli, che è il numero perfetto, ma il Marchini mi ha detto che se fosse una femmina vorrebbe un maschio. Intanto facciamo questo! Fisicamente non sto benissimo, anzi

Io volevo sposarmi a maggio, ma a maggio nascerà lui o lei

Quindi abbiamo deciso di spostarlo, non troppo più in là. Sarà dopo l'estate, non vi dico ancora quando

Avrei sempre desiderato sposarmi col pancione, ma non di otto o nove mesi, soprattutto perché vorrei godermi quel giorno al meglio e vorrei che tutti e tre i figli fossero presenti

La luna di miele con tre figli non la faremo subito, ma l'anno prossimo

