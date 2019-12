Sondaggi politici, crolla la fiducia nel governo Conte!

Meno italiani hanno. Il dato, evidenziato dal sondaggio Monitor Italia, un sondaggio nato dalla collaborazione tra l'agenzia Dire e l'istituto Tecnè, è eloquente: quasi il. In particolare, secondo l'indagine, il 68,3% degli elettori non si fida del governo formato da. Invece, il 26% ha fiducia nell'esecutivo.

Infine, non ha un'opinione precisa del 5,7%. Questo è esattamente ciò che è cambiato di più nelle ultime settimane: sempre più elettori si stanno spostando dal non esprimersi al dire di non fidarsi del governo, con una cifra dimezzata rispetto al 25 ottobre. Allo stesso modo, quindi, la sfiducia aumenta da ottobre a oggi, passando dal 57,3% all'attuale cifra, oltre dieci punti in più. Il sondaggio cerca di capire cosa pensano gli elettori della proprietà del governo. E in molti, più di uno su due, credono che quelli regionali del 2020 saranno in grado di provocare un vero terremoto, portando alla caduta dell'esecutivo nel giugno 2020: il 54,2% degli intervistati lo crede. D'altra parte, è il 26% del campione a fidarsi della maggioranza, secondo il quale il governo arriverà alla fine della legislatura, o 2023. Infine, il 19,8% degli elettori a non ha un'opinione precisa.