Evasori indecenti, senza evasione stipendi e pensioni più alte! La condanna del Presidente Mattarella

La sentenza delè una dura condanna nei confronti di chi elude le tasse. Un messaggio chiaro che viene lanciato dal capo dello stato durante un incontro con un gruppo di studenti delle scuole superiori al Quirinale. Mattarella risponde agli studenti che gli chiedono perché sia ??così difficile combattere il flagello dell'evasione : “”.

Sergio Mattarella parla dell’evasione fiscale definendola come “davvero indecente”, perché “i servizi comuni, la vita comune è regolata dalle spese pubbliche. Se io mi sottraggo al mio dovere di contribuire sto sfruttando quello che gli altri pagano, con le tasse che pagano”. Il problema, secondo il capo dello Stato, “è di norme, di interventi, di controlli, di verifiche – che stanno dando qualche risultato – ma è soprattutto di cultura e di mentalità”.

Il Presidente della Repubblica sottolinea più volte, nella sua risposta resa nota dal Quirinale, la gravità del comportamento di coloro che evadono, ricordando quell'evasione “è calcolata nell’ultimo documento ufficiale dell'anno passato circa 119 miliardi di euro: una somma enorme”. Senza evasione si potrebbero aumentare le pensioni, i salari, e avere tasse più basse : “Per questo, anche lì il problema è di norme, di interventi, di controlli, di verifiche – che stanno dando qualche risultato – ma è soprattutto di cultura e di mentalità, di capire che in un'associazione, in una società, in una convivenza, se non si contribuisce tutti allo sforzo comune, c'è chi lo fa con onestà e c'è chi lo fa sfruttando quanto gli altri fanno. E questo non è giusto.”