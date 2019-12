Lea T : Il mio corpo un atto politico! Sono alla base della piramide, una donna trans che diritti ha?

Conosciuta come Lea T,, 37 anni, nata in Brasile, dall'età di due anni vive in Italia ed è una delle primead essere apparsa in campagne di grandi brand della moda come Givenchy e Benetton, oggi testimonial Pantene per la campagna "". A Fanpage.it Lea T risponde alle domande che la riguardano più cercate dagli utenti sul web, parlando degli inizi della carriera avviata grazie all'amico stilista Riccardo Tisci che l'ha lanciata 10 anni fa scegliendola per una campagna di Givenchy: "Riccardo mi ha aiutato in dei momenti molto difficili - spiega Lea T - in cui la speranza era poca e pensavo veramente di non farcela. Lui è stato un uomo che si è messo in gioco pur di poter aiutare una persona. - e aggiunge - A livello sociale io sono la vittima, sono alla base della piramide, una donna trans che diritti ha?".

Lea T ci racconta poi della sua partecipazione a "Ballando con le stelle": "E' stata un'esperienza molto bella e molto faticosa. E' stata la prima volta che una donna transessuale poteva far parte di un gruppo.

Milly è stata un angelo, - dichiara sulla presentatrice del programma, Milly Carlucci - c'è sempre stato tanto rispetto".

La modella rivela anche di non avere il fidanzato e sul rapporto con il suo corpo e con il nudo oggi dice: "Mi piace fare la modella - dice - Il mio corpo è un atto politico".

Sul rapporto con il padre, l'ex calciatore Toninho Cerezo, Lea T racconta: "Mio papà è un calciatore famoso, non è mai stato transfobico, non ha mai avuto nessun tipo di discriminazione verso di me" per poi soffermarsi soprattutto sulla figura della madre che l'ha sostenuta nel momento della transizione: Si parla sempre del padre perché viviamo in una società patriarcale, ma io devo dire che tutto il merito della mia esistenza lo devo a mia madre, è stata 24 ore su 24 a pregare, in pensiero, aveva paura che mi succedesse qualcosa. Di mio papà si è parlato tanto, di mia madre poco. Lei è invece una donna che ha sudato tanto per vedere la felicità della figlia".

Alla domanda 'com'eri da piccola' risponde: "Da piccola ero tranquilla. Con i miei dubbi e le mie incomprensioni, diciamo non è stato facile, ma ce l'ho fatta. Penso di essere stata una bambina molto forte". Sul prima e dopo di Lea, la modella afferma: "Io sono nata il 19 febbraio del 1982 a Belo Horizonte e sono figlia di Rosa Helena Medeiros, che mi ha creata così com'ero, quindi la mia nascita è stata quella, dire che sono rinata sarebbe come rinnegare il parto di mia mamma, la gravidanza, tutto il periodo che sono cresciuta con lei, quindi sarebbe come mancare di rispetto a questa donna che mi ha dato così tanto".