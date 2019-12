La Russia è stata esclusa dai principali tornei sportivi internazionali per 4 anni

L'Agenzia mondiale antidoping () ha vietato alladi partecipare ai principali tornei sportivi internazionali, tra cui lee i, per un periodo di quattro anni. Il Tass lo riporta. Mosca è quindi esclusa dalle imminenti Olimpiadi estive di Tokyo 2020 e dai Giochi invernali di Pechino del 2022. Il comitato esecutivo della WADA ha preso la decisione dopo aver concluso checon prove false ed eliminato i file collegati a testpositivi che potrebbero aiutare a identificare i drogati. “” dai dodici membri del Comitato esecutivo, ha dichiarato il portavoce della Wada.

Il Comitato di revisione della conformità ha raccomandato, tra l'altro, l'esclusione della bandiera russa dalle Olimpiadi e di qualsiasi campionato mondiale per quattro anni, con la possibile presenza di atleti russi sotto una bandiera "neutrale". La Russia ha 21 giorni per presentare un ricorso. Quindi il Tribunale sportivo internazionale (TAS) prenderà una decisione definitiva.

Per lo sport russo è il giorno più nero di sempre. La Russia in futuro avrebbe in programma di ospitare le Olimpiadi estive del 2032 (San Pietroburgo, Kazan e Sochi che hanno ospitato quelle invernali 2014). L'esecutivo Wada segue quanto suggerito lo scorso 25 novembre dal proprio Comitato indipendente per la revisione della conformità (CRC), che significa squalificare lo sport russo per quattro anni. Tra i punti da definire, a partire dalla data in cui dovrebbe aver luogo la squalifica. Un backdating a gennaio 2019, quando è stata rilevata la violazione del laboratorio, è tra le ipotesi ma non è escluso che la sanzione inizierà dal 1 ° gennaio 2020.