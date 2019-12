Sanremo 2020, svelato il nome del primo big! Il ritorno Irama piace a tutti

Ancora qualche settimana per conoscere i nomi ufficiali dei grandi cantanti in competizione al prossimo. Tuttavia, è possibile iniziare a farsi un'idea di un nome rivelato dalle notizie in rete. Dalla rivistadi Alfonso Signorini apprendiamo che uno dei nomi è quello di un giovane artista e cantante, nato grazie alla TV. E infatti anche nella rubrica del programma radiofonico Strada facendo disu Rai Isoradio, il giornalista ha parlato del fatto che tra i concorrenti della prossima Sanremo ci sarà il "" sul palco. Ma chi è?si è formato nella scuola di, che lo ha addestrato a esibirsi in pubblico e a calmare la sua anima un po 'esuberante, che non sempre è d'accordo con il successo. È un cantante cresciuto artisticamente nella scuola di, ma con un'esperienza alle spalle nel festival ligure. Enon perde tempo a mettere nel cast anche una donna, ex giudice di X-Factor,Presentato alcon la canzone '‘La ragazza con il cuore di latta', Irama ha portato sul palco un testo molto profondo, che raccontava la storia della giovane Linda, una sedicenne vittima di stupro e violenza. Il testo era certamente segnato da una spiccata profondità, che sottolineava un'anima, quella di Irama, sensibile alle questioni sociali che si prestano ad aprire riflessioni nutrienti. Si spera che il Festival della canzone italiana dia più spazio a questi aspetti che ai pettegolezzi sul giovane lombardo.