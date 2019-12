Chiude la zia 90enne in ospizio e vende tutti i suoi beni!

Avrebbe messo lain modo da poter vendere la sua casa e la macchina. Per questo motivo, al termine di lunghe e approfondite indagini, una donna residente nellaè stata denunciata dai carabinieri. La signora che è nei guai è ladella vecchia che vive nella periferia della. La donna pianificò di trasferire sua zia in una casa di cura in modo da poter avere libero accesso ai suoi beni. Ora, i presunti crimini vanno dalla violenza privata all'elusione dell'incapace, al furto. Come spiega il, la vittima, una vedova senza parenti diretti, avrebbe diretto la casa e la macchina da sua nipote, ma a condizione che la donna si prendesse cura di lei fino alla sua morte.E così, dopo un ricovero a causa di un piccolo infortunio domestico, la nipote ha richiesto il trasferimento di sua zia in una casa di cura. Una decisione presa contro la volontà della anziana che ha sempre voluto rimanere a casa sua. La 90enne, autosufficiente e seguita da un parente e dai servizi sociali a casa, non voleva lasciare la sua casa, ma si ritrovò in una stanza di ospizio. Lì la 90enne non si è mai sentita a proprio agio e ha costantemente chiesto di tornare a casa.Nessun vincolo avrebbe potuto bloccare la sua richiesta e così la 90enne è tornata a casa sua. Ma quando varcò la soglia, trovò delle sorprese. Come spiega il giornale, la macchina era stata venduta e l'appartamento affidato a un'agenzia per essere messo in vendita. Inoltre, alcuni oggetti preziosi mancavano in casa. Dopo aver dato l'allarme ai carabinieri, è iniziata l'indagine.I militari hanno scoperto che la firma per autorizzare la vendita dell'auto sarebbe stata ottenuta con il pretesto di firmare un. Per quanto riguarda invece la casa, la vendita non sarebbe stata regolare dal momento che l'accordo prevedeva l'uso gratuito della proprietà alla 90enne fino alla sua morte. Ora i carabinieri stanno cercando di far luce sulla scomparsa dell'oro dalla casa.