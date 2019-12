Diletta Leotta, l’ultima gaffe fa scatenare (di nuova) Paola Ferrari

Paola Ferrari lancia una nuova freccia a. La ragione? Una nuova gaffe della bellissima giornalista che, con le sue curve, fa impazzire i suoi fan. Ma cosa è successo? La bellissima Diletta, durante il commento alla partitadel 7 dicembre, ha commesso un errore sensazionale. Non si parlava di sport ma di musica. Allo stadio olimpico, in sottofondo, suonava il noto brano "" di Lucio Battisti. Solo che Diletta Leotta aveva torto e ha detto che la canzone è diE i fan romani non potevano non notare quell'errore lampante. Diletta Leotta si è immediatamente scusata per l'errore commesso, ma ciò non ha impedito a una delle sue rivali di darle una possibilità. Non è sembrato reale aavere un motivo per gettare un po 'di veleno su Diletta Leotta :“Pronta per Sanremo” ha scritto Paola Ferrari su Twitter. Diletta Leotta infatti, secondo i pettegolezzi delle ultime ore, sarebbe una delle candidate ammissibili peral fianco di. Certamente, tuttavia, questo errore musicale non la aiuta ...