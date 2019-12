Derubato del Telegatto! ladri in casa di Luca Argentero

Un furto e lo sfogo sui social media:ha rivelato di essere stato derubato. I ladri avrebbero fatto irruzione nella casa dell'attore rubando un oggetto di grande valore sentimentale: il. L'ex gieffino che ha scritto su Twitter ha raccontato la storia: “”.41 anni e una lunga carriera nel mondo del cinema, Luca ora vive a Milano insieme alla sua compagnaconosciuta dopo la fine del matrimonio con. Una relazione viveva lontana dai riflettori, ma spesso al centro del gossip a causa della differenza di età tra i due. L'esperta di fitness e l'attrice non hanno commentato l'accaduto, mentre molti VIP hanno espresso la loro vicinanza all'attore... ma non tutti ci credono!



Il sospetto è che il messaggio di Argentero sia collegato a un evento promozionale. Qualche settimana fa è successo anche con Emanuele Filiberto che su Twitter aveva annunciato con un video il ritorno della famiglia reale, suscitando aspettative e polemiche. È un peccato che fosse semplicemente una pubblicità creata apposta per promuovere la nuova stagione di The Crown, la serie TV della Queen Elizabeth trasmessa su Netflix. Il silenzio di Cristina Marino, che non ha fatto commenti su ciò che è accaduto su Twitter e persino su Instagram, dove appare sorridente e serena, suscita ancora più dubbi.