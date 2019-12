Una lotta è degenerata. Un fan di Milano è stato pugnalato all'addome all'uscita della sala visitatori allo. L'episodio grave si è verificato alla fine del gioco. È successo dopo una rissa tra iche lasciano lo stadio. Il litigio è nato dal desiderio di afferrare una maglietta o pantaloncini lanciati dai giocatori nella curva. La vittima pugnalata è stata trasportata in gravi condizioni all'ospedale Maggiore. Tuttavia non sarebbe pericoloso per la vita. L'uomo che lo ha pugnalato è stato fermato.