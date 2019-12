Le lacrime di Mara Venier in diretta a Domenica In

Zia Mara Venier non è stata in grado di trattenere le lacrime durante l'episodio didell'8 dicembre. “Quando mio padre è morto, Don Mazzi lo ha sostituito. Quando ho forti dolori dico: ‘Io ho Don Antonio Sei il mio rifugio. So di averti e che mi consolerai ”.è stato celebrato nell'ultima puntata di Domenica In, dando il benvenuto al prete che ha appena trasformato 90 anni in studio e c'erano davvero tutti gli amici di una vita. “Tu sei immacolata dentro” le ha replicato lui e la conduttrice ha ironizzato: “Sì, molto dentro…nell’anima“. “Io sono un’eccezione, ovviamente, ma qualsiasi uomo impazzirebbe per Mara. Sfido chiunque a lavorare a lungo con lei senza innamorarsi…”, ha rilanciato don Mazzi. Poi è stata Mara Venier a spiegare al pubblico il forte legame che li unisce: “Ho perso mio papà da giovane e in lui ho trovato un altro padre“.Dopo un messaggio, Don Antonio Mazzi ha ricordato la sua storia personale, spiegando cosa lo ha spinto anche a diventare sacerdote: “Ero giovane, avevo perso mio padre a neanche vent’anni ed ero furioso con la vita. Poi l’alluvione del Polesine me l’ha cambiata: vedevo morte e distruzione, cercavo di aiutare i vigili del fuoco che salvavano le persone senza la tecnologia disponibile oggi, rischiavano la vita per quella degli altri”.Tra i tanti amici anche: il giornalista, grande amico di Mara Venier, ha spostato gli spettatori da casa e il pubblico dei social media. Affaticato e con i noti problemi di salute che stanno diventando sempre più evidenti,non voleva mancare all'appuntamento. Sorrisi ed emozione tra i presenti quando i momenti di Domenica In andavano in onda con Mazzi, Venier, Galeazzi e Stefano Masciarelli. Sui social network, molti hanno scritto un incoraggiamento virtuale per lo storico commentatore di tennis e il canottaggio blu.