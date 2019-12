Matteo Renzi avvisa il governo: Se ci sono liti continue è meglio tornare al voto

Basta con le controversie all'interno della maggioranza, altrimenti vai al voto. Secondo una storia di fondo del, il leader vivente italianoavrebbe nuovamente ammonito la maggioranza: "Non è affatto detto – avrebbe detto parlando con i suoi – che il governo regga. Siamo arrivati al punto che volevano aumentare le tasse per fare un dispetto a me. Pazzesco. E poi se si tratta di stare insieme per litigare da mane a sera, allora meglio il voto. Io non lo voglio, però quello che dovevo fare l'ho fatto. Ho bloccato l'aumento dell'Iva e i microbalzelli, perciò se ci costringono siamo pronti. Il governo deve aver chiaro che se vuole andare avanti ha bisogno di una svolta vera sennò non si va veramente da nessuna parte".

Per quanto riguarda la legge elettorale, sulla quale la maggioranza ha raggiunto un accordo qualche giorno fa, convergendo sul sistema proporzionale, Renzi ha dichiarato che "la situazione della legge elettorale è semplice, è quella del governo che è complicata". È convinto che alla fine si possa raggiungere un accordo elettorale per una revisione del Rosatellum. Il leader italiano vivo e l'ex premier ha sottolineato il punto: "Franceschini vuole il proporzionale, cioè un sistema in cui si tolgono i collegi del Rosatellum, mentre si manterrebbe la stessa soglia di sbarramento del 3%. O al massimo la si porterebbe al 4%. E io lo capisco. Ritiene che così ogni partito possa andare per conto proprio".