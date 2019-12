Si è schiantato a pochi metri da casa! Andrea Pasini, morto in un incidente a Bagnara di Romagna

Quando non vide suo figlio rientrare in macchina sabato sera, salì in macchina e iniziò a sentire che gli sarebbe potuto succedere qualcosa di grave. Ci sono voluti solo pochi minuti per scoprire che il suo "" era giusto: la madre diarrivò in via Pilastrino, Bagnara di Romagna, in provincia di Ravenna, e notò le luci lampeggianti di un'ambulanza e i soccorritori intenti a provare a rianimare un giovane vicino ai fogli spiegazzati di un'auto. Quella persona era davvero suo figlio, ora senza vita. I dottori, infatti, non potevano fare altro che confermare la morte.

Andrea Pasini, 22 anni, è morto dopo lo schianto con la sua auto a Bagnara di Romagna vicino a una semi-curva, ha sfondando la recinzione di ferro di un'azienda. L'impatto fu così violento che la macchina si capovolse e fu gettato fuori dal pozzetto. Poco dopo, come racconta Il Resto Del Carlino, il padre del ragazzo arrivò sul posto ma la voce della tragedia non impiegò molto a raggiungere il sindaco di Bagnara, Riccardo Francone, che fu anche molto scosso dall'incidente.

"Andrea aveva tanti amici a Bagnara ed era spesso qui. Aveva frequentato l’istituto professionale alberghiero ’Pellegrino Artusi’ a Riolo Terme – racconta il primo cittadino – e proprio i questi suoi studi lo avevano portato a collaborare con il Popoli Pop Cult Festival, la partecipata festa dei popoli di Bagnara. In particolare, Andrea aveva dato una mano allo stand gastronomico del Brasile e tutti lo ricordiamo con grande piacere. Era un ragazzo molto volenteroso del quale anche Ivete Souza, che è la responsabile dello stand del Brasile alla festa dei popoli, ricordo che mi ha parlato dicendo che conserva un buon ricordo di lui. Il lavoro di Andrea è stato utilissimo a supportare l’attività dello stand e per la buona riuscita della manifestazione".