Terremoto Firenze magnitudo 4.5 : edifici lesionati al Mugello, molte scuole chiuse

Terremoto, grande paura per uno sciame simile nella notte con il suo epicentro tra, in provincia di. Lo shock più importante alle 4.37 del mattino con magnitudo rilevata dall'di 4.5. Due minuti dopo la replica di 3.0 e 4.42 di 3.2. Precedentemente altri due forti shock, di magnitudo 3.2 e 3.4, si sono verificati rispettivamente a 3,39 (profondità 8 chilometri) e 3,42 (profondità 9 chilometri). Allarme in un'area piuttosto ampia. Ilpiù forte è stato chiaramente avvertito a Firenze, Prato, Pistoia, Empoli, San Miniato e Montecatini, ma anche a Bologna, Perugia, Siena e Pisa. Precedentemente ha riferito di altri cinque shock sotto magnitudo 3 dalle 22:30 di domenica sera. Danni agli edifici sono segnalati nell'area del Mugello. Scuole chiuse a Barberino del Mugello, Scarperia e San Piero, Vaglia, Vicchio, Marradi, Dicomano, Vernio e Borgo San Lorenzo.

Altri terremoti al mattino: da 3.0 alle 6.17, da 3.1 alle 6.19 e da 3.2 alle 6.29 per testimoniare che lo sciame sismico non si è fermato. Filippo Carlà Campa, sindaco di Vicchio, ha annunciato l'apertura del centro operativo comunale nel nuovo campo sportivo. L'unità di crisi è stata aperta anche a Barberino. Alle 7.00 apriranno anche la sala integrata di Protezione Civile della città metropolitana e la prefettura di Firenze.

Grande paura a Firenze per il terremoto più forte che si è verificato nel cuore della notte. Molti cittadini si erano già svegliati alle 3,42 per lo shock di 3,4, ma quello delle 4,37 ha causato il panico. Il terremoto è stato chiaramente avvertito in tutti i quartieri e in alcune aree la gente è scesa in strada. Centralino dei vigili del fuoco preso d'assalto. Il sisma è stato chiaramente avvertito in tutta la dorsale appenninica, dall'Emilia Romagna all'Umbria.

Sui social network, e in particolare, su Twitter molti utenti affermano di aver sentito la scossa preceduta da un boato. Un utente, Occidente, afferma: "Nessun sogno, terremoto vero". Per Katy "la paura e il senso di impotenza che ti lascia il terremoto sono indelebili". Dopo la violenta scossa superiore a 4.5 c'è chi parla di aver sentito scricchiolare la casa. Un utente di Campi di Bisenzio ha pubblicato il video del lampadario dondolante.