Vodafone Happy Xmas 2019 ha un regalo per oggi 8 dicembre

Se due giorni faaveva dato ai suoi clienti un codice sconto per i prodotti(-30% sia online che in negozio) e ieri un buono sconto del 25% per acquistare diari e quaderni(per un acquisto minimo di 40 euro), oggi il regalo consiste ancora una volta in uno sconto, più precisamente del 25% e riguarda, con specifico riferimento ai giochi Mattel, un'ottima occasione per vagliare la pagina dedicata alla ricerca di. Anche in questo caso, come è successo negli ultimi giorni, il codice sconto può essere richiesto solo daiche si sono registrati al programma fedeltà- può essere richiesto solo entro le 23.59 di oggi e poi usato entro il 15 dicembre.

Una volta che hai effettuato la richiesta appropriata tramite l'app MyVodafone, dovrai attendere qualche minuto prima di ricevere un SMS contenente il codice sconto. Quest'ultimo può quindi essere utilizzato su una pagina dedicata sul sito IBS.it su una selezione di giochi Mattel - con un'ampia scelta tra Barbie, Harry Potter, Hot Wheels, carte UNO, Polly Pocket, Scrabble e Pictionary. La disponibilità della promozione è immediata e sarà valida su tutti i prodotti selezionati fino ad esaurimento scorte.