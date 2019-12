Siamo sotto attacco! I Pinguini oscurati su Facebook

La paginadel gruppo "", nata in opposizione al, è stata chiusa ieri dai social network. La pagina contava 180 mila utenti e da ieri non è più accessibile. "Siamo sotto attacco! Sono riusciti a farci chiudere il gruppo con circa 180mila partecipanti. Ma noi saremo sempre più uniti. Noi non ci fermiamo. Stiamo già lavorando per uscire ancora più forti", ha denunciato il fondatorea cui è giunta la nota da parte di Facebook in cui veniva fornita questa motivazione: il gruppo, ""..

Il numero di utenti registrati nella pagina non è del tutto chiaro. Come ha sottolineato Davide Puente su "Open", mentre ieri l' esponente della Lega Nord Andrea Molinari nel suo post di Facebook alle 11:34. in cui ha denunciato la chiusura del gruppo, lamentandosi della scarsa copertura da parte dei media, ha parlato di 160.000 membri, alle 15.01 il fondatore del gruppo Cisari ha dato per circa 180.000 partecipanti al gruppo. Ma la sera, alle 20:48. il portavoce del movimento, Potito Perruggini, ha pubblicato uno screenshot con il rapporto ricevuto da Facebook in cui si nota il numero dei membri: 169.904 membri.