Domenica giornata dell’adesione a Marina chiesa dei Servi dell’Unitalsi e nel pomeriggio spettacolo su Bernadette

Domani domenica 8 dicembre, solennità dell’Immacolata Concezione dellaBeata Vergine Maria, la sottosezione di Massa Unitalsi (Unione NazionaleItaliana Trasporto Ammalati a Lourdes e Santuari Internazionali)celebra lagiornata dell’Adesione.Quest’anno si concluderanno le celebrazioni per il 160° anniversario delleApparizioni della Madonna a Lourdes e della ricorrenza dei 115 anni difondazione dell’Associazione. Nella Chiesa Beata Vergine della Consolazione– Servi di Maria – di Marina di Massa durante la Santa Messa delle ore 11 leDame e i Barellieri rinnoveranno la propria adesione individuale al carisma edai valori che l’Unitalsi si tramanda ormai da più di cent’anni.

“Una grande festa per tutti – ha affermato il presidente della sottosezioneGermano Mutti – da condividere con chiunque voglia partecipare ai nostrifesteggiamenti. Per queste particolari ricorrenze abbiamo organizzato nelpomeriggio un recital che racconta e fa rivivere i fatti realmente accaduti alLourdes l’11 febbraio 1858. Lo spettacolo avrà inizio alle 16 sempre didomenica 8 dicembre nella Chiesa di San Pio X ed è aperto a tutti (l’ingressoè gratuito) in questo modo festeggeremo insieme a chi parteciperà la nostragioia e la nostra voglia di trasmettere i valori e i principi dell’Unitalsi.”L’evento di domenica prende spunto dal libro intitolato “Cronaca di unMistero” dell’abate René Laurentin che, nel 1954, riceve dal vescovo diTarbes l’incarico di ricostruire con precisione gli eventi prodigiosi che hannoriguardato le apparizioni della Vergine Immacolata a Santa Bernardette conuna minuziosa ricostruzione delle diciotto apparizioni che fornisce unapreziosa riflessione sul loro significato.Lo spettacolo è proposto da “Gli Amici della vecchia Lourdes” dellasottosezione del Mugello, che hanno rappresentate quest’opera in diverseoccasioni e festeggiamenti in Toscana e in Italia riscuotendo grandesuccesso di pubblico e di critica.

Bernadette Soubirous nacquea Lourdes , 7 gennaio 1844 – Nevers , 16 aprile 1879 è conosciuta perle apparizioni mariane alle quali riferì di aver assistito in una grotta del suopaese natale ( grotta di Massabielle ). Tali visioni riguardano una "signoravestita di bianco", divenuta nota poi come Nostra Signora di Lourdes , cuil'allora quattordicenne Bernadette avrebbe assistito. Gli accadimenti di cui fuprotagonista la giovane Bernadette hanno reso Lourdes uno dei principaliluoghi di pellegrinaggio per chi professa la fede cattolica. La prima visione ele successive diciassette analoghe che la giovane avrebbe avuto sono stateaccettate, dopo attente analisi e la raccolta di testimonianze dirette, comeeventi miracolosi dalla Chiesa cattolica, che le riconosce come manifestazionidella Beata Vergine Maria ; giovedì 11 febbraio 1858 : con la sorellaMarie Toinette ( 1846 - 1892 ) e Jeanne Abadie, un'amica, Bernadette si recòlungo il Gave per raccogliere della legna. A causa della sua salute precaria,ella esitò ad attraversare il Gave, gelato, come avevano fatto la sorella el'amica. Fu allora sorpresa da un rumore e alzò la testa verso la grotta diMassabielle: «Intravidi una signora vestita di bianco: ella portava un vestitobianco, un velo anch'esso bianco, una cintura blu e una rosa gialla suciascun piede».

Bernadette recitò una preghiera e la signora sarebbe sparita,dopodiché Bernadette attraversò il fiume per raggiungere la sorella e l'amicasenza avvertire il freddo gelido della corrente del fiume; le altre: domenica 14febbraio 1858: giovedì 18 febbraio 1858: venerdì 19 febbraio 1858; sabato 20febbraio 1858; domenica 21 febbraio 1858; martedì 23 febbraio1858:mercoledì 24 febbraio 1858; giovedì 25 febbraio 1858;sabato 27febbraio 1858;domenica 28 febbraio 1858; lunedì 1º marzo 1858;martedì 2marzo 1858; mercoledì 3 marzo 1858; giovedì 4 marzo 1858; giovedì 25marzo 1858; mercoledì 7 aprile 1858:; giovedì 16 luglio 1858 sarebbe statal'ultima apparizione. Una palizzata impediva l'accesso alla grotta. Bernadetteattraversò il Gave e disse di aver visto la Vergine esattamente come se ella sifosse trovata davanti alla grotta.Come dicevamo il tutto avrà inizio alle 16,00 nella Chiesa di San Pio X ed èaperto a tutti e l’ingresso è gratuito. Per informazioni sul volontariato, sulleiniziative e pellegrinaggi è possibile prendere contatto al numero di cellulare3356834188.