Sanremo 2020, l’AFI risponde alla Rai: Non sostenete i Giovani in gara in maniera adeguata

A Fanpage.it Sergio Cerruti, attuale Presidente dell’A.F.I. (Associazione Fonografici Italiani), risponde sulla questione che vede contrapposti Rai da una parte e AFI, FIMI e PMI dall'altra – le sigle che rappresentano le aziende iscritte al Festival e che hanno accusato RAI di aver "richiesto ai partecipanti alla gara per la sezione Giovani la registrazione di clip promozionali che prevedono la presenza di uno sponsor" senza alcuna "preventiva autorizzazione delle case discografiche".

In una lettera a Fanpage.it, Cerruti spiega che nessuno ha mai parlato di strumentalizzazione, ma che il problema sollevato era un altro, ovvero il mancato sostegno economico adeguato a fronte di spese ingenti: "Non ho mai parlato di strumentalizzazione dei Giovani concorrenti al Festival della Canzone Italiana da parte della Rai, ma di un mancato sostegno economico adeguato a fronte delle spese che un giovane artista deve sostenere per partecipare a tutte le fasi della manifestazione: un annoso problema che da troppi anni si trascina irrisolto, confermando “la pressione” alla quale il nostro settore è costretto a sottostare".