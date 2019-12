GTA Online – Colpo al Casinò Diamond

Sta per succedere qualcosa al Casinò e Resort Diamond. I clienti parlano di strane pattuglie di sicurezza al piano del casinò. I proprietari degli attici di lusso stanno ricevendo messaggi criptici dalla Cheng Holdings. C’è chi ha visto strani progetti sulla scrivania di Agatha Baker e i visitatori del loro sito web sono certi che tutto questo significhi solo una cosa: una banda si sta preparando a mettere a segno un grande colpo. Preparati per l’operazione criminale più grande, audace e complessa che si sia mai vista a Los Santos con Colpo al Casinò Diamond, in arrivo il 12 dicembre in GTA Online.

Infiltrarsi nel tempio del divertimento più lussuoso e stravagante di tutto lo Stato non sarà un gioco da ragazzi e sarà necessario prepararsi meticolosamente, anche solo per sperare di raggiungere l’obiettivo: penetrare nel caveau del Diamond, prendere il bottino e vendicarsi della famiglia Duggan.

Colpo al Casinò Diamond rinnova completamente la struttura e l’esecuzione dei colpi: un’unica operazione ricca di azione che ti porterà a collaborare con la famiglia Cheng per infiltrarti nell’edificio più sicuro di Los Santos. Esplora diverse possibilità e porta a termine missioni di preparazione e preliminari per dare forma al tuo piano d’attacco, scopri vari approcci, aggira misure di sicurezza in continuo cambiamento e affronta un’incredibile varietà di scelte una volta dentro. Tu e la tua squadra dovrete essere pronti a reagire al volo a ogni situazione, creando ancora più scelte e altrettanti risultati. Anche se le cose non dovessero andare secondo i piani, avrai la possiblità di portare a termine la missione senza fallirla facendoti strada con la forza, sfruttando le vite della squadra rimanenti. L’obiettivo è offrire un altissimo livello di rigiocabilità, grazie a una varietà di situazioni e scenari diversi a ogni partita.