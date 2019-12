Giovedì 5 dicembre alle 21.20 suva in onda la terza puntata diaccoglie il ritorno dicon la sua Piripacchia del Pd. Imperdibile la nuova imitazione di Neri Marcorè, che se la vedrà con Vladimir Putin. Tornano la Winona la Rider di Lucia Ocone, la signorina Vaccaroni di Cinzia Leone e la Franca Leosini di Germana Pasquero, che racconterà la Storia Maledetta di Luigi Di Maio. Tra gli ospiti anche l’ex Presidente della Camera, Laura Boldrini, che arriva in studio per parlare del fenomeno degli haters sui social. Protagonista del momento musicale sarà Niccolò Fabi, mentre gli ‘’ di questa puntata sono Ascanio Celestini, Annagaia Marchioro e Francesco De Carlo.