Precipita dalla finestra del 5° piano! morta una bimba di 3 anni

Tragedia nel centro storico di. Una bambina di 3 anni è caduta dal quinto piano di un edificio situato a Vico San Marcellino, vicino a Piazza Fossatello. La, di origini bengalesi, purtroppo è morta. Il 118 ha cercato di rianimarla sul posto, ma era già in condizioni molto gravi. Non c'era nulla da fare per salvare la vita. Sul posto, oltre ai dottori, sono intervenute le auto della polizia che stanno ricostruendo le dinamiche della tragedia. Gli agenti hanno isolato l'area per eseguire i controlli necessari.

Secondo alcuni membri della famiglia, la bambina avrebbe perso l'equilibrio sporgendosi da una finestra della casa in cui viveva e finendo per perdere l'equilibrio, cadendo nel vuoto. Dalle prime informazioni è emerso che era sola a casa al momento della tragedia. La madre era uscita per qualche minuto a prendere il fratellino e l'avrebbe lasciata a casa per impedirle di raffreddarsi, dato che aveva la febbre. La bambina è andata al davanzale della finestra ed è caduta sul marciapiede. Quando la donna è tornata ha trovato i dottori a terra nel disperato tentativo di far rivivere sua figlia. Poco dopo la morte della piccola.