Il piccolo Colton è morto! Spara e uccide il figlio di 9 anni durante una battuta di caccia

Tragedia nella contea di Orangeburg,durante una caccia: è morto così, per mano di suo padre, il, di soli nove anni. Il bambino era andato a caccia con suo padre il giorno del Ringraziamento. I due volevano catturare un coniglio. La tragedia ha colpito profondamente la famiglia e l'intera comunità. La scuola ricordava Colton Williams come un ragazzo socievole, uno studente intelligente e molto generoso.

Persino suo nonno ha parlato della grande generosità di suo nipote, aggiungendo che i suoi organi sono stati donati dopo la sua morte e hanno contribuito a salvare la vita delle altre persone. Il bambino ha sempre avuto una grande passione per la caccia, probabilmente deve essersi avvicinato troppo alla zona in cui si stava svolgendo la caccia e, a causa della scarsa visibilità, è stato scambiato per una preda. La polizia, come riportato dal Daily Mail, ha archiviato il caso come un incidente drammatico.