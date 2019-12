Manuel Bortuzzo torna a guidare! Superato esame per patente speciale

Un "daje" scritto in dialetto romano, nel dialetto della città dove il figlio fu vittima di un assurdo agguato e dove iniziò anche la sua rinascita. Con un breve messaggio sul suo profilo Instagram e con una foto che vale più di mille parole,e può tornare ufficialmente alla guida. Pollice alzato per papà Franco in segno di vittoria per Manuel, i due hanno lasciato Treviso nell'auto donata dai dipendenti e dalla proprietà del concessionario dove lavora suo padre, che in un secondo post sui social network ha espresso il suo gratitudine: "Grazie a tutti, siete stati unici, un abbraccio uno per uno".Il, nato a Trieste, ha perso l'uso delle gambe a causa di una lesione al midollo spinale a seguito di un'imboscata a Roma la notte tra il 2 e il 3 febbraio 2019 in cui è stato ferito da colpi di pistola. Da allora, il processo di riabilitazione è iniziato, con la speranza di poter camminare di nuovo, quando i medici hanno scoperto che la lesione non era completa. Nel frattempo, è proseguito anche il procedimento, che ha visto lain primo grado di 16 anni di reclusione per i suoi due aggressori.