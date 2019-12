Arriva il sì! Cecilia Rodriguez Ignazio Moser presto sposi

"Sì, ti sposo, ti voglio sposare!". Alle inaspettate parole pronunciate dall'ex ciclista, Cecilia ha replicato prontamente, con tono ironico: "Ma se non mi vuoi sposare!". E, di tutta risposta, Ignazio ha smentito la fidanzata: “Guarda che sei sempre stata tu quella che non mi voleva sposare!”.

"Un vestito semplice -ha precisato Cecilia-, senza spalline e fasciato in vita per valorizzare l’addome e nondimeno il décolleté". Intanto, s

“Vorrei diventare mamma. Credo che alla mia età, 28 anni, sia arrivata l’ora di creare una famiglia. In questo momento non stiamo pensando al matrimonio, ma un bimbo ci riempirebbe di felicità. Ma dove sta scritto che Ignazio mi sposerebbe tra sei mesi? Magari! Io invece sarei già pronta per un figlio. Ho sempre detto che mi sarebbe piaciuto averne uno a 28 anni“. E, nell'ultima intervista di coppia concessa a Novella 2000, Ignazio ha fatto eco alle vecchie dichiarazioni di Cecilia, dichiarando che non ha fretta di convolare a nozze: “L’idea delle nozze è più che forte, ma nessuno dei due ha fretta, siamo giovani, non abbiamo ancora trent’anni e tra i due io sono il più piccolo”.

Dopo aver animato il gioco del Grande Fratello Vip 2017,sono tornati al centro del gossip, a causa dell'indiscrezione che li avrebbe visti vicini a un grande obiettivo. In particolare, secondo quanto riportato da, i due ex gieffini si sono lasciati andare ad alcune importanti dichiarazioni sul, durante un evento tenutosi a Milano.All'evento celebrato per il trentesimo anniversario dell'inaugurazione di- una rinomata boutique di abiti cerimoniali - i due hanno rivelato alcuni retroscena della loro storia d'amore, oltre a essere a favore del matrimonio. Per quanto riguarda l'argomento in questione, in passato entrambi i fidanzati avevano preferito non superare, intenzionalmente, cioè vivere alla giornata senza fare progetti per il futuro. Ma secondo i pettegolezzi lanciati dal giornale diretto da Roberto Alessi - durante il famoso evento milanese - Moser ha mostrato alla sua ragazza il desiderio di sposarla, esclamando:Tra i corridoi della boutique Demas di Milano, la sorella di Belen Rodriguez ha indicato il tipo di abito da sposa che vorrebbe indossare per il giorno del suo matrimonio.ulla copertina del nuovo numero di Novella 2000, in uscita oggi, figurano proprio i fidanzati Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez.In un'intervista concessa al giornale di Alessi, all'incirca un anno fa la seducente Chechu aveva fatto sapere che il, a differenza della maternità, con Ignazio non fosse tra le sue priorità: