Trovata morta la bellissima modella di 28 anni Holly Capron! Scomparsa da una settimana, lascia un figlio di 2 anni

Holly Capron di Exeter, nel Devon, in, è stata trovata morta una settimana dopo la sua morte. Modella e madre di un bambino di 2 anni, della 28enne si erano perse le tracce il 25 novembre. Il giorno prima aveva fatto una telefonata ad alcuni amici. Quindi, niente fino a domenica 1 dicembre, quando il suo corpo senza vita è stato trovato sulla spiaggia di St Mary's nella zona di Brixham. Holly ha lavorato nel mondo della moda da quando aveva 19 anni e recentemente è stata anche impiegata in un resort locale. "Era piena di energia, sorrideva sempre, anche nei momenti più difficili della sua vita. Amava la musica e più di ogni altra cosa suo figlio", ha detto al suola sua amica Sophie Bowlas.

Quello che è successo a Holly è ancora avvolto nel mistero. In passato, la ragazza, che apparentemente aveva avuto alcuni problemi mentali, si era trasferita da casa sua, ma per periodi mai superiori a due o tre giorni. "Non abbiamo mai pensato che non sarebbe mai tornata, soprattutto ora che ci stiamo avvicinando al Natale. Solo due settimane fa stavamo parlando su Facebook e progettando un nuovo servizio fotografico", ha continuato Sophie, mentre un altro amico, Cherish Metters, ha sottolineato che il ragazza "ha a lungo combattuto contro i suoi demoni, al punto di creare gruppi di supporto sui social network per aiutare gli altri che erano nelle sue condizioni". Nel frattempo, continuano le indagini sulla morte, che al momento non è considerata sospetto dagli investigatori ma attende i risultati delle analisi condotte dal medico legale per chiarire la questione.