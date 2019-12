Vanessa Incontrada... Subito leggi contro il bullismo degli hater

Durante un'intervista con il Quotidiano Nazionale, Vanessa Incontrada è tornata a parlare dei social media e di come questi possano rovinare la vita delle persone quando le persone sono nascoste dietro la tastiera e amano il bullismo delle persone, in ogni caso, magari facendo il body shaming, come nel suo caso.

Recentemente protagonista in televisione accanto a Gigi D'Alessio nello spettacolo "Vent'anni che siamo italiani", la presentatrice ha parlato dell'enorme peso che le critiche hanno sollevato su di lei negli ultimi anni a causa del suo aspetto fisico, cambiato dopo la nascita del suo figlio Isal. Come una donna tettona che è sempre stata, quando è diventata madre ha visto le sue forme alzarsi per poi lottare per tornare a indossare le stesse dimensioni di prima. Il che dava all'odioso motivo di farla sentire grassa e brutta, facendola soffrire fino a quando non decise di reagire e di non ascoltare più questi bulli.



“ Gli hater mi hanno criticato per il mio peso. Ora non me ne curo più. Ai ragazzi dico: non tutti hanno la fortuna di essere belli, ma bisogna accettarsi per quello che si è, senza timori e senza paure. Ogni donna è bella per quello che è ”, ha detto la Incontrada, fiera di essere una donna curvy e spesso testimonial di griffe di moda pensate per chi ha un fisico normale, ma ignorato dai soliti brand che arrivano a produrre anche la XXS (extra-extra small), ma si fanno un mare di problemi ad andare oltre alla taglia L (large), escludendo così una enorme fetta di clientela. Motivo per cui Vanessa Incontrada è molto amata dalle donne che vedono in lei un’alleata e un’amica in questa lotta contro tutta una cultura che le vuole far sentire 'sbagliate', a cominciare dai social dove i commenti alla forma fisica sono crudeli e inesorabili.





Ci sono persone, anche tra i giornalisti, che nascono per criticare il mondo. Il fenomeno è esploso coi social perché si tratta di una comunicazione istantanea. I social

sono un mezzo che va controllato. Io sarei molto più fiscale su alcune cose, perché dando l'opportunità a tutti di parlare si possono provocare danni anche gravi

o sono aperta e libertaria, ma davvero vorrei ci fosse un controllo totale dei social

Qualcosa sta cambiando. I grandi stilisti stanno capendo che ogni donna è bella per quello che è, non è che tutti siamo uguali. Il mondo è bello perché è vario. La normalità finalmente viene riconosciuta e apprezzata"

La presentatrice e attrice nell'intervista ha affermato di non preoccuparsi più di ciò che scrivono su di lei sui social media e di aver imparato a gestire la malvagità gratuita dei suoi nemici. "Semplicemente ignorandolo", anche se, secondo lei, qualcosa deve essere fatto perché ci sono così tante persone fragili che potrebbero non essere in grado di trovare il coraggio di reagire, al punto di compiere atti estremi, come purtroppo testimoniato da molte notizie . “– ha denunciato la 41enne di origini spagnole -E ancora: “I”, ha aggiunto la Incontrada che però ha detto di aver notato piccoli segnali di cambiamento almeno nel mondo della moda che finalmente sembra essersi accorto delle donne che hanno taglie oltre la 44. “, ha concluso.