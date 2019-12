Cade dallo slittino: Liliana Hryniuk muore a soli 19 anni

Mille speranze di futuro e poi il vuoto: è quello che ci lascia nel cuore Liliana. La ricordiamo seria e responsabile nell'affrontare i problemi

Morire a 19 anni è qualcosa di inenarrabile, non ci sono parole

Lo sconcerto è palpabile a scuola: siamo tutti basiti e ammutoliti. Non si può morire a 19 anni, eppure è accaduto ad una ragazza che tutti noi abbiamo conosciuto e accompagnato in cinque anni di scuola. Ci stringiamo attorno alla famiglia, ai parenti e agli amici che l'hanno amata

A perdere la vita un giovane di 19 anni di origine ucraina che vive da anni a Pordenone., questo è il suo nome, non ce l'ha fatta: è morta dopo alcuni giorni di ricovero. Sabato pomeriggio, ha deciso di scivolare sulla neve fresca a Sauris, su una stradina tra l'altopiano della pista di fondo e la strada principale. All'improvviso, tuttavia, cadde dalla slitta derivata da una tavola di plastica e subì. Durante la caduta, la giovane donna sbatté violentemente la testa per terra e perse immediatamente conoscenza.L'estate scorsa si è trasferita a Sauris, un piccolo villaggio di montagna in provincia di Udine, per lavorare come cameriera in un hotel. Sabato, grazie alla neve che era appena caduta, aveva deciso di trascorrere qualche ora di svago con una slitta di fortuna realizzata con un asse di plastica. Ma qualcosa è andato storto e il divertimento si è trasformato in una vera tragedia: la, ha colpito la sua testa e ha perso conoscenza. Immediatamente sul posto arrivò il salvataggio che trovò Liliana incosciente. La ragazza è stata quindi trasportata all'ospedale di Udine in elicottero e ricoverata nel reparto di terapia intensiva. Ma dopo ore di agonia e sofferenza, il diciannovenne è morta per il trauma cranico.Senza parole anche gli ex compagni di classe e i docenti dell'Isis Zanussi di Pordenone dove la giovane si era diplomata lo scorso luglio. "", hanno dichiarato gli insegnanti della ragazza al Messaggero Veneto. "– ha scritto in una nota il dirigente scolastico Giovanni Dalla Torre –.".