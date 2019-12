Estrazioni Lotto e SuperEnalotto di oggi martedì 3 dicembre: Ecco le combinazioni vincenti

Le combinazioni e i numeri vincenti disono validi per la competizione n.145 / 2019 oggi, martedì 3 dicembre 2019. Ecco cosa è il jackpot del SuperEnalotto, con la sestina vincente, i numeri estratti sulle dieci ruote del Lotto stasera e l'ultima combinazione disegnata in 10 e Lotto. In attesa di scoprire chi sono i fortunati vincitori. Il jackpot per la competizione SuperEnalotto n. 145/2019 oggi è di € 40.500.000. Le vincite e le probabilità del Lotto di stasera su ruote diverse sono più varie, ma il jackpot è più basso.





La combinazione vincente del SuperEnalotto di oggi, martedì 3 dicembre, è: 4-83-5-48-22-8. Il Numero Jolly è 47 e il Numero Superstar è 66.

I numeri vincenti per l'estrazione serale del 10 e Lotto sono: 2-4-7-14-17-22-27-28-33-47-55-59-60-61-74-77-78-80-84-87. Il Numero Oro è 47, il Doppio Oro è 47-55.

Lotto oggi: l'estrazione dei numeri vincenti di stasera per il concorso n.145/2019 - Ecco i numeri estratti per il Lotto di oggi sulle dieci ruote e sulla ruota Nazionale, valevoli per il concorso n.145/2019:

BARI 47-55-4-87-54

CAGLIARI 61-55-28-79-42

FIRENZE 59-61-2-12-17

GENOVA 77-17-50-69-60

MILANO 84-7-52-21-42

NAPOLI 80-27-17-83-45

PALERMO 60-87-31-85-59

ROMA 78-14-81-33-82

TORINO 22-2-49-54-7

VENEZIA 74-33-13-18-63