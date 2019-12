Scuola, l'Ocse: gli studenti italiani non sanno leggere!

Gli. Hanno meno capacità di comprendere un testo rispetto alla media dei paesi, sono in linea con la media OCSE inma sono molto scarsi nelle scienze, dove hanno ottenuto un punteggio inferiore a 21 punti rispetto ai pari dei paesi OCSE e 13 punti rispetto al precedente sondaggio in Italia. Questo è quanto emerge dal(Program for International Student Assessment), presentato oggi, un sondaggio internazionale su base triennale che misura le capacità di lettura, matematica e scienze di studenti di 15 anni di 79 Stati partecipanti, di cui 37 OCSE.

11.785 studenti italiani di 15 anni hanno partecipato alla sperimentazione, suddivisi in 550 scuole totali. Per quanto riguarda le capacità di lettura o la capacità di comprendere, utilizzare, valutare, riflettere e interagire con i testi, gli studenti italiani ottengono un punteggio di 476, inferiore alla media OCSE (487), posizionandosi tra il 23 ° e il 29 ° posto. Il punteggio non differisce da quello di Svizzera, Lettonia, Ungheria, Lituania, Islanda e Israele.

A livello italiano viene confermato il divario Nord-Sud e se il punteggio in lettura del 2018 non differisce in modo significativo da quello dell'ultimo sondaggio, i dati peggiorano chiaramente rispetto ai sondaggi degli anni passati, fino a -26 punti rispetto al 2000. È un po 'meglio in matematica: gli studenti italiani hanno ottenuto un punteggio medio nei test di matematica in linea con la media dei paesi OCSE (Italia 487 contro OCSE 489).