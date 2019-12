Omicidio Sacchi, Del Grosso al gip: «Non volevo uccidere»

Tutto in silenzio davanti al giudice. Ihanno scelto di opporsi alla facoltà di rispondere a causa del caso legato all'omicidio di, ucciso a colpi di arma da fuoco alla testa lo scorso 23 ottobre a Roma. Entrambi i sospetti sono finiti in prigione durante la seconda tranche di indagini,, che gli autori materiali della drammatica aggressione,, a Regina Coeli dal 25 ottobre, hanno deciso di tacere.

Del Grosso, nell'inchiesta preliminare che è durata solo pochi istanti, ha voluto fare una breve dichiarazione spontanea, ribadendo che "non voleva uccidere nessuno" e che "quella era la prima volta che aveva preso un'arma in mano" . Nessuna reazione e nessuna dichiarazione da parte di Princi, laureato in lingue e storico amico di Sacchi che, secondo gli investigatori, quella sera aveva negoziato con lo spacciatore di San Basilio. Il difensore che ha lasciato la prigione ha dichiarato che Princi "è rattristato dalla morte del suo amico a cui era molto legato. Per lui è stata una faccenda molto dolorosa. So che anche i genitori di Giovanni sono scioccati dall'accaduto - aggiunge l'avvocato penalista -. Il mio cliente è scosso, è la sua prima esperienza di detenzione, puoi immaginare come sta."

L'attesa si sposta ora sull'interrogatorio di Anastasia, un'altra figura chiave nelle indagini riguardanti il ??tentativo di acquistare 15 chilogrammi di sostanza narcotica. La giovane baby-sitter verrà ascoltata domani dal magistrato Costantino De Robbio in piazzale Clodio. Questo è il primo confronto con gli investigatori che mirano a chiarire in primo luogo l'origine dei 70 mila euro che portava nel suo zaino e che secondo i pubblici ministeri sarebbero stati forniti da un "finanziere".