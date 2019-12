Vladimir Luxuria in un abito da sposa, riesci a immaginarlo? Ora non c'è altro da immaginare perché, l'abito da sposa, lo indossava davvero. In occasione della sfilata di un famoso studio di abiti da sposa, Vladimir indossava l'abito bianco e sfilava. Quindi, pieno di emozione, ha deciso di pubblicare la foto su. Nella foto pubblicata da Luxuria, vediamo la sua figura camminare tranquillamente sulla passerella, uno sguardo felice, un mazzo di rose rosse in mano "Sfilata in abito da sposa nell'atelier #Potenza Nozzolillo grande emozione", ha scritto Vladimir come didascalia dello scatto. Anche 3 anni fa, durante la manifestazione per le unioni civili tenutasi a Bologna, aveva indossato l'abito da sposa. In quell'occasione aveva anche il velo.