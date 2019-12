Siete mai stati a New York? Francesca Cipriani lascia vedere tutto

Francesca Cipriani è a New York. Qualche giorno di relax per l'esplosiva bionda che con alcuni amici ha deciso di regalarsi una vacanza americana all'insegna del relax e dello shopping. La showgirl e editorialista dei saloni di, che l'anno prossimo vedremo alla direzione di, non manca di incantare i suoi fan.continua a stuzzicare i seguaci con immagini che evidenziano il suo fisico atomico. Una delle ultime foto pubblicate dall'ex pupa di "" fa battere il cuore. Francesca Cipriani davanti a una finestra che svela il panorama della Grande Mela, con ile un perizoma che lascia poco all'immaginazione.“Lost in paradise. Siete mai stati a New York?”, è la frase usata dall’ex gieffina per accompagnare lo scatto. La fotografia, ovviamente, ha ricevuto infiniti likes e l’approvazione di tutti i suoi fan. “Sempre al top”, “Che meraviglia. Sei un splendore che fa brillare anche New York”, “Straripante”, “È uscito il sole”, scrivono i fan della Cipriani sotto la foto.