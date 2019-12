Ornella Vanoni ... Mi faccio una canna prima di dormire

Domenica scorsa, il 1 ° dicembre, è stato trasmesso il primo episodio di, un formato Rai 3 e diretto da Pino Strabioli. Il nuovo appuntamento televisivo ha visto. Nata a Milano e nata nel 1934, la cantautrice con il suo inconfondibile timbro vocale si è raccontata liberamente della vita, dell'amore e della carriera - rivelando in particolare l'uso di droghe - e ha dato al pubblico tutta la sua ironia.

L'artista milanese, che vanta 8 partecipazioni al Festival di Sanremo ed è la prima cantautrice italiana a detenere un record per aver ricevuto 2 premi Tenco, ha annunciato che non teme la morte, credendo che ci siano molti modi per morire nella vita: "Ho una testa libera ormai, completamente a mio agio con me stessa. Sono contenta di aver raggiunto tutto questo. Da anni non ho un compagno e non è male. La morte? Non ne ho paura: ho attraverso la tisi, la guerra, un sacco di cose. Ci sono tanti modi per morire".



E' uno dei cantautori più longevi che la storia della musica italiana ricorda, eppure si dimostra umile e rispetto alla pop star Lady Gaga, ammette che non sa come scrivere musica. "Ho scritto i miei testi, non la musica. Magari sapessi la musica, non sono mica Lady Gaga!".



Nell'intervista rilasciata a In arte, Vanoni ha anche confidato di consumare abitualmente marijuana, come sedativo prima di andare a letto. "Mi faccio una canna prima di andare a dormire. Un giorno mi hanno fatto fumare una canna, erano anni che non dormivo e quella notte ho dormito. Ho pensato: vuoi vedere che è la mia medicina? Il mio psichiatra dice che va bene: 'Ormai sono 55 anni che te le fai'. Quindi devo trovare delle badanti che rollano".