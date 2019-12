Gianlugi Nuzzi tagliati le pal**! A Live Stefania Nobile senza freni

Lite live train diretta :"Penso che Wanna Marchi sia l'espressione di ciò che dovrebbe respingere ogni persona onesta. Hai ferito i bisognosi. Non l'ho mai vista bussare alle porte delle persone che ha imbrogliato. Avrei dato i miei soldi per recuperare queste persone. C'erano madri che si erano rivolte a lei perché avevano un figlio malato di cancro ".

Stefania Nobile è intervenuta in difesa di sua madre: “Lei assolve tutti gli assassini, mia madre non ha ucciso nessuno. Vada a Quarto Grado ad assolvere gli assassini. Lo sapevo Barbara, che mi mettevi qua perché non volevi che io intervenissi. Se la puntata è su questi toni, io prendo mia madre e ce ne andiamo. Incensate Lele Mora e i demoni se ne vanno”.



Wanna Marchi ha detto che tutte le persone che hanno subito una truffa per mano sua sarebbero state compensate e hanno aggiunto: “Voi adesso da noi cosa volete? Io ho fatto i miei errori e ho pagato. Ho sbagliato. Volete che ci ammazziamo? Noi non ci ammazziamo. Io vivrò per fare dispetto a voi. Do Nascimento è sparito. Anche per questo non lo perdono. È sparito, completamente”.



Gianluigi Nuzzi continua : “Lei tagliava l’edera e la vendeva”. Stefania Nobile è intervenuta di nuovo e ha inveito contro il giornalista: “Tu tagliati le pal**”. Qualche minuto più tardi, Barbara D’Urso è stata avvisata della frase pronunciata da Stefania Nobile e ha chiesto alla sua ospite di scusarsi con Nuzzi... “Mia madre non ha mai tagliato i rametti. Io al signor Nuzzi non devo chiedere scusa di niente. Devo chiedere scusa a te […] Barbara se volevi il trash stasera, lo hai avuto”. Alla fine Nuzzi ha concluso: “Stia zitto non me lo dice. Io sono un conduttore e qui sono ospite come è ospite lei. Gli italiani non ne possono più della vostra arroganza”.