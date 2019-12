L'attrice Whoopi Goldberg vuole comprare casa in Salento

Stavo per entrare in acqua

ma ho pensato che non mi voleste vedere nuda, quindi ho tenuto i vestiti. Questo posto è naturale. L’ha fatto Dio, sarebbe bella una piscina qui? […] Guardate il colore dell’acqua è semplicemente fantastico. Non sarebbe fantastico se tutta l’acqua del mondo fosse così? Non può succedere. Ma sarebbe bello

Whoopi Goldberg innamorata dell'Italia. Lariferisce che l'attrice - che è recentemente arrivata in, come ospite di una collega che ha i nonni pugliesi - sembra voler comprare una casa per le vacanze. In effetti, Goldberg ha pubblicato alcuni video suStories, mostrandolo all'aeroporto di Brindisi e poi a Marina Serra, vicino a Tricase, dichiarandosi incantato dall'acqua calma e trasparente del mare.".Goldberg si trova in Italia per presentare il suo libro, “”, che l’ha portata prima a Bassano del Grappa. Sedecidesse di acquistare una casa nel Salento, si unirebbe ad altri attori e esponenti del mondo dello spettacolo che hanno deciso di trascorrere le loro vacanze o, forse, le loro vite nella provincia di Lecce. Nel ruolo dell'attrice britannica premio Oscar, che vive anche vicino a Tricase, con il regista di marito, e mostra grande attenzione e curiosità per le attività locali.