Fidanzati si impiccano in un bosco... era un amore sbagliato

Una storia terribile che viene dall'e ha due giovani ragazzi come protagonisti. Un sogno, quello di una famiglia, distrutto per sempre prima dell'ostilità deicon cui cercavano di parlare ma che sembravano irremovibili al punto da innescare la follia nelle menti dei due ragazzi., 25 anni, e, 21 anni, che si sono impiccati da un albero in una foresta fuori città dopo un paio di settimane di amore. I due non potevano accettare di essere separati per sempre e di dover vivere per il resto della vita lontani gli uni dagli altri a causa delleche non volevano la loro unione.I loro corpi sono stati trovati appesi ad un albero venerdì scorso da un passante, ma la morte sarebbe avvenuta molte ore prima. Per settimane la polizia li ha cercati in tutta l'area ma senza successo. Furono le loro famiglie a lanciare l'allarme nei giorni scorsi dopo che nessuno dei due giovani si era fatto vedere. Il 23 novembre, la 21enne Srilakshmi ha finalmente chiamato i suoi genitori per dire loro di non preoccuparsi perché stava bene e che non ci sarebbero stati più problemi, quindi il tragico finale. Originari di, nel, i due giovani, che provenivano da famiglie benestanti, lavoravano entrambi come ingegneri informatici nel centro tecnologico locale dove si erano conosciuti circa un anno fa. Come dicono i giornali locali, tuttavia, le loro famiglie non accettarono la loro relazione e si opposero ala causa della differenza di casta.La coppia avrebbe cercato a lungo di convincere le due famiglie, ma senza successo. "Lo zio di Srilakshmi li aveva minacciati con conseguenze molto serie", ha detto la polizia. Nella prima settimana di ottobre i due decisero finalmente di lasciarsi tutto alle spalle, fuggendo insieme. Si pensava che volessero, ma purtroppo la fine è stata molto tragica.